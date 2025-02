© Foto: Sina Schuldt/dpa

Konzertveranstalter CTS Eventim überzeugt mit seinen vorläufigen Zahlen. Die Aktie stößt in neue Höhen vor, Analysten bleiben bullish und bestätigen ihre Ziele für das Unternehmen.Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat das Jahr 2024 mit Bestwerten abgeschlossen. Ein starkes Schlussquartal trieb den Umsatz auf 2,8 Milliarden Euro - ein Plus von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das bereinigte Ebitda stieg um 22 Prozent auf 542 Millionen Euro und übertraf damit die Erwartungen der Analysten deutlich. Das Ticketing-Geschäft wuchs dank Übernahmen, darunter der britisch-amerikanische Anbieter See Tickets, um 22,7 Prozent auf 880 Millionen Euro. Auch das …