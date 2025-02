Tesla: In den letzten Handelswochen an Substanz verloren | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 18.02.2025

AKTIE IM FOKUS: Tesla

WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Ticker: TSLA

????Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 354,28 USD

Marktkapitalisierung 1,07 Bill. USD

Umsatz 2023 97,69 Mrd. USD

Eigenkapitalquote 60,99 %

KGV 2024* 130,60 %

4 Wochen Performance - 22,53 %

Bewertung Fairer Preis

Div. Rendite 2024* ----

Branche Automobilproduktion

* Prognose

Parkettgeflüster:

Ende Januar hat Tesla die Ergebnisse für das 4. Quartal 2024 veröffentlicht. Demnach wurden vom Model 3/y 436.718 Auto produziert und 471.930 Fahrzeuge ausgeliefert. 2024 wurden insgesamt 1.679.338 Model 3/y Fahrzeuge gebaut und 1.704.093 Autos ausgeliefert.

Die Erlöse wurden im 4. Quartal um 2 Prozent auf 25,707 Mrd. USD gesteigert, wobei mit Fahrzeugen 8 Prozent weniger erlöst worden ist. In den anderen beiden Segmenten "energy generation and storage revenues" und Service and other revenues" konnten die Umsätze hingegen gesteigert werden, was die Umsatzverluste bei den Fahrzeugen kompensiert hat.

Der Profit ist um 6 Prozent auf 4.179 Mrd. EUR gefallen, die Bruttomarge belief sich auf 16,3 Prozent. Das EBITDA konnte von 3,953 MRD USD (4. Quartal 2023) auf 4.922 Mrd. USD gesteigert werden. Bezogen auf das Gesamtjahr 2024 konnte der Gesamtumsatz um 1 Prozent auf 97,690 Mrd. USD gesteigert werden. Der Erlös aus Fahrzeugverkäufen sank jedoch gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent auf 77,070 Mrd. USD. Das EBITDA blieb mit 16,645 Mrd. USD praktisch unverändert zum Vorjahr.

Tesla hat damit die Erwartungen der Analysten verfehlt. Diese waren davon ausgegangen, dass sich der Umsatz im 4. Quartal 2024 auf 27,3 Mrd. USD beläuft und sich das bereinigte Ergebnis pro Aktie auf 0,76 USD beträgt - realisiert wurden 0,73 USD.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Von Juni 2024 bis Ende Oktober des letzten Jahres schwankte die Aktie in einer engen Box seitwärts. Im Tageschart ist erkennbar, dass das Wertpapier ab November deutlich an Fahrt aufgenommen hat und bis Mitte Dezember an das Allzeithoch bei 487,52 USD gelaufen ist. Es folgten zunächst moderate Abgaben, die Anfang des Jahres etwas dynamischer wurden. Die Rücksetzer wurden im Januar zurückgekauft, wobei Ende des letzten Monats die Abgabebereitschaft wieder zugelegt hat. Das Papier hat in den letzten Handelswochen gut 1/5 des Wertes verloren und notiert aktuell im Dunstkreis der 350 USD.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie Anfang November über die 50-Tage-Linie (aktuell bei 400,57 USD) und nachfolgend auch über die 20-Tage-Linie (aktuell bei 383,55 USD) hat schieben können. Die 20-Tage-Linie wurde erst Ende des letzten Jahres im Zuge des Rücksetzers angelaufen und unterschritten. Der Anteilsschein konnte sich nachfolgend zwar wieder über diese Durchschnittslinie schieben, aber nicht etablieren. Es ging im Februar nicht nur unter diese Linie, sondern auch unter die 50-Tage-Linie. Stabilisierungsbemühungen sind am 38,2 - Retracemtent erkennbar...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 69 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.