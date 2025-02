Die meistgehandelten Produkte: NVIDIA-Aktie wieder deutlich erholt!

Auch heute startet der DAX® mit einem neuen Rekordhoch in den Handel. Der deutsche Leitindex beginnt den Handel bei rund 22.850 Punkten, fällt dann aber etwas ab und notiert am Nachmittag wieder bei 22.850 Punkten. Gestern war Feiertag in den USA und die Börsen blieben geschlossen. Daher wird es heute wieder mehr Bewegung an den Märkten geben. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Long Faktor-Optionsscheine auf NVIDIA.

Das Papier des Tech-Riesen beendete den Handel am vergangenen Freitag rund 2,5 Prozent höher. Auch heute handelt die Aktie von NVIDIA vorbörslich schon 2 Prozent im Plus. Damit bewegt sich die Aktie wieder in Richtung der 140 USD. Anfang dieses Monats sackte die Aktie, aufgrund von Nachrichten zu DeepSeek, bis auf 113 USD ab. Jetzt notiert sie rund 20 Prozent weiter oben. Am 26. Februar werden die Quartalszahlen bekanntgegeben. Doch eines ist klar, bislang ist NVIDIA der unagefochtene Marktführer im Bereich der KI-Chips. Doch auch Unternehmen wie OpenAI beginnen eigene KI-Chips zu entwickeln. Die Frage bleibt, ob NVIDIA seine Marktposition weiter sichern kann. Weiter stehen Call Optionsscheine auf Airbus im Blickpunkt der Anleger. Die Aktie des größten Verkehrsflugzeug-Herstellers kletterte heute auf ein neues Rekordhoch. Airbus wird am kommenden Donnerstag seine Zahlen zum 4. Quartal offen legen. 2024 hatte das Unternehmen mit Lieferengpässen zu kämpfen. Die Auslieferungsziele wurden jedoch nur knapp nicht erreicht und auch im Vergleich zum Rivalen Boeing, der mit Qualitätsproblemen zu kämpfen hat, steht Boeing gut da. Das Papier handelt heute 1,5 Prozent höher bei einem Kurs von rund 173 USD.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit PayPal Holdings Inc. Bull HD7YV5 1,14 78,66 USD 66,94 USD 6,63 Open End DAX® Bear UG1256 11,63 22841,00 Punkte 23993,92 Punkte 19,45 Open End DAX® Bear UG0ZSG 1,30 22841,00 Punkte 22869,21 Punkte 229,56 Open End DAX® Bull UG269E 3,22 22844,50 Punkte 22553,49 Punkte 75,01 Open End DAX® Bull UG2699 3,73 22844,50 Punkte 22503,48 Punkte 63,56 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.02.2025; 14:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Bilfinger SE Call HD8Y8M 0,30 56,15 EUR 58,00 EUR 8,37 18.06.2025 Airbus SE Call UG1NXK 2,30 173,16 EUR 180,00 EUR 4,01 16.12.2026 DAX® Put HD3WZH 0,77 22832,08 Punkte 17500,00 Punkte -14,39 17.06.2025 Deutsche Telekom AG Call UG2M3L 0,79 343,15 EUR 36,50 EUR 13,21 18.06.2025 Meta Platforms Inc. Call HC7LYR 25,87 737,325 USD 500,00 USD 2,49 14.01.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.02.2025; 14:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit NVIDIA Corp. Long HD673E 0,83 141,47 USD 111,11 USD 5 Open End Deutsche Bank AG Long HC1RXZ 26,83 19768 EUR 14,77 EUR 4 Open End Airbus SE Long HC19M9 21,90 173,10 EUR 113,69 EUR 3 Open End NVIDIA Corp. Long HD6C0Y 1,95 141,655 USD 104,16 USD 4 Open End DAX® Long HC3TKN 11,10 22840,85 Punkte 21281,64 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.02.2025; 14:55 Uhr;

