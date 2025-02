Der Bundesverband Solarwirtschaft hat die wesentlichen Neuerungen, die für neue Photovoltaik-Anlagen mit dem Solarspitzen-Gesetz gelten, in einem Merkblatt zusammengetragen. Auch bei Finanztip hat man nachgerechnet, was die Neuregelungen für die Wirtschaftlichkeit von privaten Photovoltaik-Dachanlagen bedeuten. Das Solarspitzen-Gesetz wird in Kürze in Kraft treten und damit am Tag danach auch die wesentlichen Neuerungen für Betreiber von Photovoltaik-Anlagen. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) hat ein Merkblatt zusammengestellt, in dem die wesentlichen Änderungen erklärt werden, und ...

