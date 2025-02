New York - An den New Yorker Börsen hat am Dienstag frischer Schwung gefehlt. Der mit Technologie-Aktien gespickte Nasdaq 100 erreichte gleich zum Börsenstart ein Rekordhoch, fiel dann aber etwas zurück und notierte zuletzt mit minus 0,07 Prozent auf 22.100 Punkten. Der breit aufgestellte S&P 500 pendelte mit 6.114 Zählern um seinen Freitagsschluss. Der Leitindex Dow Jones Industrial hinkte etwas hinterher, das bekannteste Börsenbarometer der Welt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...