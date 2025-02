Nvidia: Setzt die Aktie nach den Quartalszahlen zum nächsten Höhenflug an? In den letzten Jahren zählte Nvidia zu den größten Überfliegern an der Börse. Nach der Kurshalbierung im Jahr 2022 infolge der Ukraine-Krise erlebte die Aktie eine starke Rallye. 2023 legte sie beeindruckende 234 Prozent zu, gefolgt von weiteren 188 Prozent im Jahr 2024. Allerdings erzielte Nvidia...

Den vollständigen Artikel lesen ...