Da 2,2 Milliarden Menschen kein sauberes Wasser haben, ergreifen Gemeinden, Unternehmen und NGOs an diesem Weltwassertag mutige Maßnahmen, um Lösungen zu beschleunigen. Vom 17. bis 22. März werden sich Tausende von Freiwilligen weltweit für die Verbesserung der Wassersicherheit einsetzen durch Säuberungsaktionen, Bildungsprogramme und Projekte zur Erweiterung des Zugangs zu sauberem Wasser, sanitären Einrichtungen und Hygiene (WASH).

"Auf der ganzen Welt treiben Freiwillige sinnvolle Fortschritte bei der Bereitstellung von sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen für Gemeinden überall voran", sagte Austin Alexander, Vizepräsident für Nachhaltigkeit und soziale Auswirkungen bei Xylem, einem weltweit führenden Wassertechnologieunternehmen. "Die Aktionswelle ist eine Gelegenheit, unseren Einfluss auf dringende Wasserprobleme zu vergrößern und Gemeinden dabei zu helfen, wassersicher zu werden. Wir haben gesehen, was möglich ist, wenn Menschen zusammenkommen, um wirklich etwas zu unternehmen."

Zum Weltwassertag 2025 laden Xylem und seine Partner alle Interessierten ein, sich an der Verbesserung der Wassersicherheit in Gemeinden auf der ganzen Welt zu beteiligen. Ob bei der Leitung einer Säuberungsaktion, der Teilnahme an einer Bildungsveranstaltung oder der Unterstützung von WASH-Initiativen Freiwillige können dazu beitragen, eine wassersicherere Welt zu schaffen.

Am Donnerstag, dem 20. Februar, findet ein Webinar der "Wave of Action" statt, an dem globale Partner wie Mercy Corps, Engineers Without Borders USA und junge Führungskräfte des Water Champions Project von Manchester City teilnehmen werden. Melden Sie sich hier für das Webinar an.

Jeder kann sich beteiligen, indem er eine lokale Freiwilligenaktion leitet oder sich ihr anschließt. Kostenlose Leitfäden bieten eine schrittweise Anleitung, die den Teilnehmern hilft, Aktivitäten zu organisieren und ihre Wirkung zu verfolgen. Besuchen Sie Global Watermark Wave of Action um Spielbücher herunterzuladen, Ihre Teilnahme zu protokollieren und eine Spende von Xylem an unsere gemeinnützigen Partner zu aktivieren.

Seit 2019 hat das Programm für soziale Verantwortung von Unternehmen, Watermark, von Xylem WASH-Lösungen für mehr als 16 Millionen Menschen bereitgestellt, über 12 Millionen Menschen in der Wasserversorgung geschult und auf 154 wasserbezogene Katastrophen reagiert.

Allein im letzten Jahr haben von Xylem organisierte Freiwillige:

54.000 Menschen in Brasilien, die durch katastrophale Überschwemmungen vertrieben wurden, mit sauberem Trinkwasser versorgt, dank der Zusammenarbeit mit der Planet Water Foundation.

2.000 Wasserfilter zusammengebaut und 20.000 Menschen in Krisengebieten, darunter in der Ukraine, mit sauberem Trinkwasser versorgt.

WASH-Bildungsprogramme für Kinder finanziert, die vom Erdbeben in Marokko betroffen waren.

Mobilisierung von mehr als 3.000 Teilnehmern zur Unterstützung von Schulen, die mit Wasserverschmutzung konfrontiert sind; und Beschaffung von 200.000 US-Dollar für Wasserinfrastrukturprojekte.

Insgesamt leisteten die Mitarbeiter und Partner von Xylem 2024 mehr als 220.000 Freiwilligenstunden im Rahmen von 1.380 gemeinnützigen Partnerschaften in 55 Ländern.

