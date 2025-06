Aktien aus dem Bereich Wassertechnologie sind sehr gefragt

Anzeige / Werbung

Wasser ist eines der wichtigsten Zukunftsthemen unserer Zeit - nicht nur ökologisch, sondern zunehmend auch ökonomisch. Wer sich heute mit nachhaltigen Investments beschäftigt, kommt am Wassersektor kaum noch vorbei.

Viele Anleger suchen gezielt nach Lösungen, die langfristige Trends wie Ressourcenknappheit, Klimawandel und Infrastrukturbedarf abbilden. Das steigende Interesse spiegelt sich auch in den Erfolgen spezialisierter Fonds wider: Der Tareno Global Water Solutions Fund wurde in diesem Jahr gleich zweimal ausgezeichnet - mit dem LSEG Lipper Fund Award 2025 (Österreich) sowie dem €uro Fund Award 2025 für die beste Performance im Jahr 2024. Solche Preise würdigen nicht nur kurzfristige Kursgewinne, sondern auch die Stabilität und Qualität der Fondsstrategie - häufig mit einem Fokus auf Unternehmen, die technologische Lösungen rund ums Thema Wasser entwickeln.

Doch jenseits der großen börsennotierten Platzhirsche wie Xylem (ISIN: US98419M1009) oder Veolia (ISIN: FR0000124141) lohnt sich auch ein Blick auf kleinere, spezialisierte Anbieter, die sich oft flexibler auf wachsende Märkte sowie die individuellen Kundenwünsche einstellen können. Ein Beispiel dafür ist das australische Unternehmen De.mem (ISIN: AU000000DEM4), welches ein Geschäftsmodell verfolgt, das sich deutlich vom klassischen Projektgeschäft der Branche unterscheidet.

De.mem profitiert von wiederkehrenden Erlösen

De.mem ist nämlich auf dezentrale Wasseraufbereitung spezialisiert - ein Bereich, der gerade in diversen Industrien an Bedeutung gewinnt. Das Unternehmen entwickelt, produziert und betreibt modulare Anlagen zur Wasser- und Abwasserbehandlung überwiegend für industrielle Kunden. Dazu zählen Branchen wie Bergbau, Lebensmittelproduktion, Chemie oder Tourismus. Die Systeme kommen dort zum Einsatz, wo zentrale Lösungen nicht praktikabel oder wirtschaftlich sind - nicht nur an abgelegenen Standorten oder in Ländern mit begrenzter Infrastruktur, sondern auch direkt vor Ort bei Fabriken oder Produktionsstätten, deren spezielle Abwasser vor Einleitung in das kommunale System aufbereitet werden müssen.

Geografisch ist De.mem klar auf Industrieländer mit hohem Umwelt- und Technologiestandard ausgerichtet: Mit seinem Hauptsitz in Australien ist das Unternehmen sowohl im asiatisch-pazifischen Raum als auch in Europa aktiv - unter anderem mit einer Tochtergesellschaft in Deutschland. Diese Struktur verbindet Stabilität mit Wachstum: Einerseits bietet der Zugang zu entwickelten Märkten verlässliche Rahmenbedingungen, andererseits ermöglichen Standorte in Wachstumsregionen wie Südostasien eine dynamische Expansion in Märkte mit hohem Nachholbedarf bei der Wasserinfrastruktur.

Ein wichtiges Motto lautet: Build, Own, Operate

Ein zentraler Unterschied zu vielen Wettbewerbern liegt im Geschäftsmodell: De.mem betreibt einen erheblichen Teil seiner Anlagen selbst und stellt diese Dienstleistung auf Basis langfristiger Verträge in Rechnung. Dieses Modell ist auch als "Recurring Revenue"-Ansatz bekannt. Anstatt nur eine Anlage zu liefern und danach von Folgeaufträgen oder Neuaufträgen abhängig zu sein, bleibt De.mem dadurch aktiv in die Wertschöpfung eingebunden.

Dieser Ansatz bringt zwei entscheidende Vorteile: Erstens sorgt er für planbare, wiederkehrende Umsätze, was die Volatilität der Umsätze reduziert und somit die Unternehmensentwicklung stabilisiert. Zweitens lassen sich durch den langfristigen Betrieb und Service der Anlagen höhere Margen erzielen als im reinen Projektgeschäft, wo oft aggressive Preiswettbewerbe herrschen und Gewinne stark schwanken.

Solide Kennzahlen und positive Dynamik

Andreas Kroell, CEO von De.mem, weist darauf hin, dass sich in den vergangenen Jahren diverse Kennzahlen des Unternehmens stetig verbessert haben, wodurch die Aktie von De.mem - seiner Meinung nach - auch für institutionelle Investoren immer interessanter wird. In diesem Kontext verweist er bspw. darauf, dass De.mem in Q1 2025 zum dritten Mal in Folge einen positiven Cash-Flow erzielt hat. Außerdem erzielte das Unternehmen bei den Bareinnahmen bei 24 aufeinanderfolgenden Quartalen stets eine Steigerung gegenüber dem jeweiligen Vorjahreszeitraum - trotz diverser Krisen (Covid-19, Ukraine-Krieg u.a.). Auf Basis der vergangenen sechs Jahre stellte sich zudem bei den Bareinnahmen eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) in Höhe von ca. 26 Prozent ein.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

http://www.demembranes.com

Land: Australien

Links:

https://tareno.ch/tareno-fonds/wasserfonds/publikationen/lipper-fund-award-2025-fuer-tareno-wasserfonds/

https://tareno.ch/tareno-fonds/wasserfonds/publikationen/euro-fund-award-fuer-tareno-global-water-solutions-fund/

https://demembranes.com

https://small-microcap.eu/vierteljaehrlicher-taetigkeitsbericht-zum-31-maerz-2025-positiver-cashflow-mit-rekord-bargeldeingaengen/

