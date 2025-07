De.mem: Wachstumsimpulse durch dezentrale Wasseraufbereitung

Anzeige / Werbung

Wachstum der Bergbauindustrie schafft neue Anforderungen

Australien gehört zu den führenden Rohstoffförderländern weltweit - insbesondere bei Eisenerz, Kohle, Gold, Bauxit und Lithium. Der Rohstoffsektor hat enorme Bedeutung für die australische Wirtschaft. Laut der Marktforschungsgesellschaft Claight belief sich das Marktvolumen der australischen Bergbauindustrie im Jahr 2024 auf 787 Milliarden Australische Dollar (AUD). Für 2034 wird ein Anstieg auf über 1.300 Milliarden AUD erwartet.

Mit diesem Wachstum steigen jedoch auch die Anforderungen an Umweltstandards. Besonders beim Umgang mit kontaminiertem Abwasser wächst der Druck auf die Industrie. Genau hier positioniert sich De.mem (ISIN: AU000000DEM4) als Lösungspartner. Das börsennotierte Unternehmen spezialisiert sich auf dezentrale Wasseraufbereitungssysteme für industrielle Anwendungen. "Typische Bergbauabwässer enthalten neben anderen Verunreinigungen auch Ölnebenprodukte, eine hohe Trübung und Schwebstoffe", erläutert CEO Andreas Kroell. Betreiber in der Branche seien daher auf effiziente und regelkonforme Behandlungslösungen angewiesen, um gesetzliche Einleitungsgrenzwerte zu erfüllen.

Dezentrale Systeme treffen den Nerv der Branche

De.mem bedient laut eigenen Angaben eine Vielzahl führender Bergbauunternehmen - ebenso wie Zulieferer und spezialisierte Outsourcing-Dienstleister. Die Systeme kommen direkt vor Ort zum Einsatz, wo zentrale Lösungen oft an ihre Grenzen stoßen. Durch das dezentrale Konzept gelingt eine bedarfsgerechte Aufbereitung in unmittelbarer Nähe der Produktionsprozesse.

Auch wirtschaftlich profitiert De.mem von dieser Positionierung. "Zu unseren Kunden zählen viele der weltweit führenden Bergbaukonzerne sowie Zulieferer und Outsourcing-Anbieter", so Kroell. Das Unternehmen ist über die vergangenen Jahre stark gewachsen - auf Basis eines stabilen Geschäftsmodells mit wiederkehrenden Umsätzen durch langfristige Serviceverträge. Die Verbindung von Technologielösungen und laufendem Betrieb schafft dabei ein widerstandsfähiges Fundament.

Erfolgreiches erstes Quartal untermauert Wachstumsstory

Mit einem starken ersten Quartal 2025 setzt De.mem seinen Wachstumspfad fort. Der Umsatz stieg um 20 Prozent auf 7,9 Millionen AUD - ein neuer Rekordwert. Damit gelingt es dem Unternehmen bereits im 24. Quartal in Folge, die Einnahmen gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal zu steigern.

CEO Andreas Kroell zeigt sich zuversichtlich: De.mem sei "gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage zu profitieren". Neben dem positiven Start ins Jahr verweist Kroell auf die langfristige Perspektive eines Marktes, in dem nachhaltige und gleichzeitig wirtschaftlich tragfähige Lösungen zunehmend gefragt sind.

Analysten sehen Kurspotenzial von über 67 %

Die Entwicklung bleibt auch dem Kapitalmarkt nicht verborgen. Die Analysten von Veritas Securities empfehlen die Aktie von De.mem zum Kauf. Ihr Kursziel liegt bei 0,176 AUD - ausgehend vom aktuellen Kursniveau von 0,105 AUD entspricht dies einem erwarteten Potenzial von über 67 Prozent.

----

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

http://www.demembranes.com

Land: Australien

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post De.mem: Wachstumsimpulse durch dezentrale Wasseraufbereitung appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000DEM4