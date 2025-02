Die Siemens-Aktie verzeichnete am Handelstag einen leichten Rückgang und notierte im XETRA-Handel bei 226,55 Euro, was einem Minus von 0,2 Prozent entspricht. Trotz des moderaten Kursrückgangs bewegt sich das Papier weiterhin in der Nähe seines 52-Wochen-Hochs von 228,10 Euro, das erst kürzlich am 13. Februar erreicht wurde. Bemerkenswert ist die beachtliche Kursentwicklung seit dem 52-Wochen-Tief von 150,68 Euro im August des Vorjahres, was einer Wertsteigerung von über 50 Prozent entspricht. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen eine deutliche Verbesserung der Ertragslage, mit einem Gewinn je Aktie von 4,71 Euro, was eine erhebliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 3,03 Euro darstellt. Der Umsatz lag mit 18,35 Milliarden Euro nur geringfügig unter dem Vorjahresniveau.

Analysten-Einschätzungen und Dividendenaussichten

Die Dividendenaussichten für Siemens-Aktionäre gestalten sich positiv. Nach einer Ausschüttung von 5,20 Euro je Aktie im vergangenen Jahr rechnen Experten für das laufende Jahr mit einer Erhöhung auf 5,35 Euro. Die durchschnittliche Kurszielvorgabe der Analysten liegt bei 221,89 Euro, wobei die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2025 bei 11,53 Euro je Aktie angesetzt wird. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für den 15. Mai erwartet.

Anzeige

Siemens-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Siemens-Analyse vom 18. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Siemens-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Siemens-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Siemens: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...