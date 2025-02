Der im EuroStoxx 50 gelistete Brillenkonzern EssilorLuxottica hat solide Quartalszahlen vorgelegt. Im vergangenen Jahr konnten Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert werden. Auch das Geschäft mit sogenannten Smartbrillen lief gut. Die Partnerschaft mit Meta in dem Bereich wird verlängert. Die Aktie hat nun schwindelerregende Höhen erreicht. Der Brillen- und Medizintechnik-Konzern hat in der vergangenen Woche solide Ergebnisse zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorgelegt. In 2024 erzielte EssilorLuxottica ...

