Auch wenn der ganz große Schwung am heutigen Dienstag gefehlt hat, zu einem neuem Rekordhoch hat es beim DAX trotzdem gereicht. Die neue Bestmarke liegt nun bei 22.882,77 Zählern. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex am Ende mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 22.844,50 Punkten. Der MDAX, der Index der mittelgroßen Werten, stieg um 0,5 Prozent auf 28.306,85 Zähler.Für kräftige Ausschläge sorgten heute einmal mehr die Rüstungsaktien um Rheinmetall, Hensoldt und Renk. Die Rheinmetall-Aktie stieg ...

