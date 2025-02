Die Zahl der Kapitalmarkttransaktionen, -emissionen und Börsengänge ist seit Jahren niedrig. Woran das liegt und was sich am Standort Deutschland verbessern müsste, damit wieder mehr Unternehmen die Finanzierungswege über den Kapitalmarkt nutzen, durfte ich im Interview mit Birgit Hass vom Finfluencer Circle in Zusammenarbeit mit dem DUB Deutsche Unternehmerbörse besprechen.Von Holger Clemens HinzWas muss sich am Standort Deutschland ändern, damit der Kapitalmarkt für hiesige Unternehmen wieder attraktiver wird? Das hat mich Birgit Hass, Gründerin von "The Finfluencer Circle" in ihrem Videocast gefragt, für den sie mich in Deutschlands Börsen- und Finanzmetropole Frankfurt am Main besucht hat.Nach vielen Jahren im Kapitalmarkt- und Corporate-Finance-Geschäft ist das nach meiner Meinung ein politisches Thema, ...

