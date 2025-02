MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Wacker Chemie von "Buy" auf "Add" abgestuft und das Kursziel von 122 auf 82 Euro gesenkt. Eine von der CDU in Aussicht gestellte Senkung der Elektrizitätskosten über niedrigere Steuern und Stromnetzgebühren sowie die Friedensgespräche für die Ukraine ließen Luft nach oben, schrieb Analyst Konstantin Wiechert am Dienstag. Aber die Ungewissheit um eine Erholung des Solar-Geschäfts bleibe eine Belastung für die Marktschätzungen./ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2025 / 13:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000WCH8881