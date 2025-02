Gesamtumsatz im dritten Quartal des Fiskaljahres 2025 stieg im Quartalsvergleich um 75 auf 123,1 Milliarden Yen

Die Coincheck Group N.V. (Nasdaq: CNCK) ("Coincheck Group", das "Unternehmen" oder die "Gruppe"), eine niederländische Aktiengesellschaft und Holdinggesellschaft von Coincheck, Inc. ("Coincheck"), einem führenden japanischen Krypto-Börsenunternehmen, hat heute die Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Fiskaljahres 2025 bekannt gegeben, das am 31. Dezember 2024 endete.

"Wir freuen uns, unsere Ergebnisse für das dritte Quartal des Fiskaljahres 2025 berichten zu können, die ein starkes Wachstum des Gesamtumsatzes von 70,3 Milliarden Yen auf 123,1 Milliarden Yen im Quartalsvergleich um 75 beinhalten", sagte Gary Simanson, CEO der Coincheck Group. "Diese Ergebnisse reflektieren den erfolgreichen Abschluss unseres Unternehmenszusammenschlusses mit Thunder Bridge Capital Partners, IV, Inc. ("Thunder Bridge IV") am 10. Dezember 2024 sowie dass wir in der Lage sind, eines der weltweit führenden Krypto- und Web3-Unternehmen aufzubauen, und uns gut für zukünftiges Wachstum in einem großen und schnell wachsenden Markt positionieren."

"Wir freuen uns sehr über den zuvor angekündigten erfolgreichen Unternehmenszusammenschluss mit Thunder Bridge IV und die Notierung an der NASDAQ ab dem 11. Dezember 2024. Wir sind davon überzeugt, dass dies unsere Pläne zur Durchführung strategischer Akquisitionen auf der ganzen Welt und zur Expansion von Coincheck in Japan unterstützt", so Oki Matsumoto, Executive Chairperson der Coincheck Group.

Finanzielle Meilensteine des dritten Quartals im Fiskaljahr 2025:1

Das Handelsvolumen auf dem Marketplace stieg im dritten Quartal 2025 um 113 auf 117,4 Milliarden Yen (749 Millionen US-Dollar), im Vergleich zu 55,1 Milliarden Yen (351 Millionen US-Dollar) im zweiten Quartal 2025

Der Gesamtumsatz stieg im dritten Quartal 2025 um 75 auf 123,1 Milliarden Yen (785 Millionen US-Dollar), im Vergleich zu 70,3 Milliarden Yen (448 Millionen US-Dollar) im zweiten Quartal 2025

Die Bruttomarge 2 steigerte sich im dritten Quartal 2025 um 135 auf 4,8 Milliarden Yen (30 Millionen US-Dollar), im Vergleich zu 2,0 Milliarden Yen (13 Millionen US-Dollar) im zweiten Quartal 2025

steigerte sich im dritten Quartal 2025 um 135 auf 4,8 Milliarden Yen (30 Millionen US-Dollar), im Vergleich zu 2,0 Milliarden Yen (13 Millionen US-Dollar) im zweiten Quartal 2025 Die Vertriebs-, Gemein- und Verwaltungskosten stiegen im dritten Quartal 2025 um 222 auf 6.430 Millionen Yen (41 Millionen US-Dollar), im Vergleich zu 1.999 Millionen Yen (13 Millionen US-Dollar) im zweiten Quartal 2025

Die Transaktionskosten stiegen im dritten Quartal 2025 auf 17.518 Millionen Yen (111 Millionen US-Dollar). Dies beinhaltet die Transaktionskosten im Zusammenhang mit unserem Unternehmenszusammenschluss, die von uns als Börsennotierungskosten bezeichnet werden, in Höhe von 13,714 Yen (87 Millionen US-Dollar), im Vergleich zu 84 Millionen Yen (537.000 US-Dollar) im zweiten Quartal 2025

Der Nettoverlust belief sich im dritten Quartal 2025 auf 15.445 Milliarden Yen (98 Millionen US-Dollar), im Vergleich zu einem Nettoverlust von 15 Millionen Yen (0 Millionen US-Dollar) im zweiten Quartal 2025

Das bereinigte EBITDA 3 erhöhte sich im dritten Quartal 2025 um 1.005 auf 2.762 Millionen Yen (18 Millionen US-Dollar), im Vergleich zu 250 Millionen Yen (1,6 Millionen US-Dollar) im zweiten Quartal 2025

erhöhte sich im dritten Quartal 2025 um 1.005 auf 2.762 Millionen Yen (18 Millionen US-Dollar), im Vergleich zu 250 Millionen Yen (1,6 Millionen US-Dollar) im zweiten Quartal 2025 Die Kunden-Assets verzeichneten im dritten Quartal 2025 einen Anstieg um 72 auf 1.095 Milliarden Yen (6,9 Milliarden US-Dollar), im Vergleich zu 639 Milliarden Yen (4,0 Milliarden US-Dollar) im zweiten Quartal 2025

Die Anzahl der verifizierten Accounts erhöhte sich im dritten Quartal 2025 um 4,6 auf 2.197.619, im Vergleich zu 2.100.374 im zweiten Quartal 2025

1. Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Referenzen auf "¥" beziehen sich auf den japanischen Yen und die Referenzen auf "US-Dollar" und "$" beziehen sich auf den Dollar der Vereinigten Staaten. Sofern nicht anders angegeben, hat die Coincheck Group US-Dollar-Beträge von japanischen Yen zum Wechselkurs von 157,37 ¥ pro 1,00 umgerechnet, was dem von der Federal Reserve Bank of New York zum 31. Dezember 2024 gemeldeten /$-Wechselkurs entspricht.

2. Die Bruttomarge ist definiert als Gesamtumsatz abzüglich Vertriebskosten.

3. Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl; eine Definition und entsprechende Überleitung finden Sie nachstehend unter "Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen".

Strategische und operative Höhepunkte des dritten Quartals des Fiskaljahres 2025:

Der Unternehmenszusammenschluss mit Thunder Bridge IV wurde am 10. Dezember 2024 erfolgreich vollzogen und der Handel an der Nasdaq am 11. Dezember 2024 aufgenommen

Ankündigung der Einführung von Coincheck Staking am 13. Januar 2025, wodurch Benutzer automatisch Ethereum verdienen können, indem sie einfach ETH bei Coincheck hinterlegen

Ankündigung der Übernahme von Next Finance Tech Co., Ltd. am 10. Februar 2025, um umfassende Staking-Dienste für eine Reihe von Kryptowährungen auf globaler Basis bereitzustellen

Webcast und Konferenzschaltung

Über Coincheck Group N.V.

Die Coincheck Group N.V. (NASDAQ: CNCK) mit Hauptsitz in den Niederlanden ist eine Aktiengesellschaft und die Holdinggesellschaft von Coincheck, Inc. Coincheck ist Betreiber eines der größten Handelsplätze für zahlreiche Kryptowährungen und Krypto-Vermögenswerte in Japan und wird von der japanischen Finanzaufsichtsbehörde reguliert. Coincheck stellt Marketplace- und Börsenplattformen bereit, auf denen verschiedene Kryptowährungen, darunter Bitcoin und Ethereum, gehalten und gehandelt werden, und bietet weitere Kryptodienste für Privatkunden an.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem Aussagen über den Handel, zukünftige Finanz- und Betriebsergebnisse, Pläne, Ziele, Erwartungen und Absichten im Hinblick auf zukünftige Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen sowie andere Aussagen, die durch Wörter wie "wird wahrscheinlich dazu führen", "wird erwartet", "wird fortgesetzt", "wird antizipiert", "geschätzt", "glauben", "panen", "prognostizieren", "Ausblick" oder ähnliche Begriffe oder deren Verneinung gekennzeichnet sind. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den derzeitigen Ansichten und Erwartungen des Managements des Unternehmens und unterliegen von Natur aus erheblichen unternehmerischen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unwägbarkeiten und Eventualitäten. Viele dieser Faktoren sind schwer vorhersehbar und liegen in der Regel außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dies könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeit erwarteten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen gehören unter anderem: (i) eine Verzögerung oder das Nichtzustandekommen der erwarteten Vorteile aus dem Unternehmenszusammenschluss mit Thunder Bridge IV, (ii) Veränderungen auf den Märkten für Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte, auf denen das Unternehmen tätig ist, auch in Bezug auf das Wettbewerbsumfeld, die technologische Entwicklung oder regulatorische Änderungen; (iii) Veränderungen der nationalen und globalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, (iv) Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen und der Verbraucherstimmung in Japan; (v) der Preis von Krypto-Assets und das Transaktionsvolumen auf der Plattform des Unternehmens; (vi) die Entwicklung, der Nutzen und die Verwendung von Krypto-Assets; (vii) die Nachfrage nach bestimmten Krypto-Assets; (viii) Cyberangriffe und Sicherheitsverletzungen auf der Plattform des Unternehmens; (ix) die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produkte und Dienstleistungen einzuführen, (x) die Fähigkeit des Unternehmens, die Wachstumsstrategien umzusetzen, wozu auch die Identifizierung und Durchführung von Akquisitionen gehört, und (xi) sonstige Risiken und Unwägbarkeiten, die in den Unterlagen des Unternehmens, die bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) erörtert wurden. Diese Faktoren können sich von Zeit zu Zeit ändern und sind oder werden auf der Website der SEC unter www.sec.gov zur Verfügung gestellt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Stand zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen verpflichtet sich weder aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen noch aus anderen Gründen zur öffentlichen Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen

EBITDA und bereinigtes EBITDA

Ergänzend zu unseren Ergebnissen nach IFRS geben wir das EBITDA und das bereinigte EBITDA an, die Nicht-IFRS-Kennzahlen sind, da sie unserer Ansicht nach für die Bewertung unserer operativen Leistung nützlich sind.

Das EBITDA entspricht dem Nettogewinn (Verlust) für den Zeitraum vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen und Amortisation von immateriellen Vermögenswerten. Das bereinigte EBITDA entspricht dem EBITDA, zusätzlich bereinigt um Transaktionskosten, die direkt dem Unternehmenszusammenschluss mit Thunder Bridge IV (als "umgekehrte Rekapitalisierung" bezeichnet) zugeordnet werden können, sowie um die Kosten für die Notierung an der Nasdaq.

Wir verwenden das EBITDA und das bereinigte EBITDA zur Bewertung unserer laufenden Geschäftstätigkeit sowie für interne Planungs- und Prognosezwecke und wir sind der Überzeugung, dass das EBITDA für Investoren nützlich sein kann, da es Konsistenz und Vergleichbarkeit mit früheren Finanzergebnissen bietet. Das EBITDA und das bereinigte EBITDA werden jedoch nur als ergänzende Informationen dargestellt, sind als Analyseinstrument nur bedingt geeignet und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für unsere Finanzinformationen betrachtet werden, die gemäß IFRS dargestellt werden.

Im Folgenden wird für jede Nicht-IFRS-Finanzkennzahl eine Überleitung zu der am ehesten vergleichbaren Finanzkennzahl gemäß IFRS bereitgestellt. Investoren wird empfohlen, die zugehörigen IFRS-Finanzkennzahlen und die Überleitung dieser Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren IFRS-Finanzkennzahlen zur Kenntnis zu nehmen und sich bei der Bewertung unseres Unternehmens nicht auf eine einzige Finanzkennzahl zu verlassen.

In den nachstehenden Tabellen finden Sie die Überleitungen unserer Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen.

Finanzinformationen in US-Dollar

Um dem Leser das Lesen zu erleichtern, hat die Coincheck Group, wo zutreffend, US-Dollar-Beträge vom japanischen Yen zum Wechselkurs von 157,37 pro 1,00 umgerechnet. Dies entspricht dem ¥/$-Wechselkurs, der von der Federal Reserve Bank of New York zum 31. Dezember 2024 gemeldet wurde.

Diese Informationen sollen in Verbindung mit den bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens bewertet werden.

COINCHECK GROUP N.V. und ihre Tochtergesellschaften VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ZWISCHENABSCHLÜSSE DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG UND DES SONSTIGEN ERGEBNISSES (UNGEPRÜFT) Japanischer Yen US-Dollar* Für die drei Monate bis zum Für die drei Monate bis zum (in Millionen) 2. Quartal 2025 3. Quartal 2025 2. Quartal 2025 3. Quartal 2025 Einnahmen: Einnahmen 70.339 123.084 447,0 782,1 Sonstige Einnahmen 9 20 0,1 0,1 Gesamteinnahmen 70.348 123.104 447,0 782,3 Ausgaben: Umsatzkosten 68.325 118.311 434,2 751,8 Vertriebs-, Gemein- und Verwaltungskosten 1.999 6.430 12,7 40,9 Gesamtausgaben 70.324 124.741 446,9 792,7 Betriebsgewinn (Verlust) 24 (1.637 0,2 (10,4 Sonstige Einnahmen und Ausgaben: Sonstige Einnahmen 10 0,1 Sonstige Ausgaben 2 (34 0,0 (0,2 Finanzerträge (14 480 (0,1 3,1 Kosten für die Börsennotierung (13.714 (87,1 Finanzielle Aufwendungen (1 (4 (0,0 (0,0 Gewinn (Verlust) vor Einkommenssteuern 21 (14.909 0,1 (94,7 Einkommenssteueraufwand (6 (536 (0,0 (3,4 Nettogewinn (Verlust) für den Zeitraum, der den Eigentümern der Gruppe zuzurechnen ist 15 (15.445 0,1 (98,1

COINCHECK GROUP N.V. und ihre Tochtergesellschaften VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ZWISCHENABSCHLÜSSE DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG UND DES SONSTIGEN ERGEBNISSES (UNGEPRÜFT) Japanischer Yen US-Dollar* Für die drei Monate bis zum Für die drei Monate

bis zum 31. Dezember 31. Dezember (in Millionen) 2023 2024 2024 Einnahmen: Einnahmen 59.007 123.084 782,1 Sonstige Einnahmen 109 20 0,1 Gesamteinnahmen 59.116 123.104 782,3 Ausgaben: Umsatzkosten 56.880 118.311 751,8 Vertriebs-, Gemein- und Verwaltungskosten 1.638 6.429 40,9 Gesamtausgaben 58.518 124.740 792,7 Betriebsgewinn (Verlust) 598 (1.636 (10,4 Sonstige Einnahmen und Ausgaben: Sonstige Einnahmen 8 Sonstige Ausgaben (10 (30 (0,2 Finanzerträge 476 3,0 Kosten für die Börsennotierung (13.714 (87,1 Finanzielle Aufwendungen (6 (4 (0,0 Gewinn (Verlust) vor Einkommenssteuern 590 (14.908 (94,7 Einkommenssteueraufwand (151 (536 (3,4 Nettogewinn (Verlust) für den Zeitraum, der den Eigentümern der Gruppe zuzurechnen ist 439 (15.444 (98,1

COINCHECK GROUP N.V. und ihre Tochtergesellschaften VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ZWISCHENABSCHLÜSSE DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG UND DES SONSTIGEN ERGEBNISSES (UNGEPRÜFT) Japanischer Yen US-Dollar* Für die neun Monate bis zum Für die neun Monate

bis zum 31. Dezember 31. Dezember (in Millionen) 2023 2024 2024 Einnahmen: Einnahmen 122.394 268.716 1.707,5 Sonstige Einnahmen 255 35 0,2 Gesamteinnahmen 122.649 268.751 1.707,8 Ausgaben: Umsatzkosten 117.818 258.818 1.644,6 Vertriebs-, Gemein- und Verwaltungskosten 4.730 10.902 69,3 Gesamtausgaben 122.548 269.720 1.713,9 Betriebsgewinn (Verlust) 101 (969 (6,2 Sonstige Einnahmen und Ausgaben: Sonstige Einnahmen 28 17 0,1 Sonstige Ausgaben (143 (33 (0,2 Finanzerträge 51 485 3,1 Kosten für die Börsennotierung (13.714 (87,1 Finanzielle Aufwendungen (1 (28 (0,2 Gewinn (Verlust) vor Einkommenssteuern 36 (14.242 (90,5 Einkommenssteueraufwand (21 (750 (4,8 Nettogewinn (Verlust) für den Zeitraum, der den Eigentümern der Gruppe zuzurechnen ist 15 (14.992 (95,3

COINCHECK GROUP N.V. und ihre Tochtergesellschaften VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ZWISCHENBILANZ (UNGEPRÜFT) Japanischer Yen US-Dollar*

(in Millionen) Stand: Stand: Stand: 31. März 31. Dezember 31. Dezember 2024 2024 2024 Vermögenswerte Umlaufvermögen: Bargeld und Bargeldäquivalente 10.837 12.673 80,5 Bargeld getrennt als Einlagen 59.256 60.648 385,4 Gehaltene Krypto-Assets 44.207 55.299 351,4 Verwahren von Vermögenswerten 649.211 1.033.997 6.570,5 Kundenforderungen 719 1.051 6,7 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 37 290 1,8 Sonstiges Umlaufvermögen 377 585 3,7 Gesamtumlaufvermögen 764.644 1.164.543 7.400,0 Anlagevermögen: Immobilien und Sachanlagen 1.973 2.024 12,9 Immaterielle Vermögenswerte 788 1.083 6,9 Gehaltene Krypto-Assets 22 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 614 437 2,8 Aktive latente Steuern 353 371 2,4 Sonstiges Anlagevermögen 28 1 0,0 Gesamtbetrag des Anlagevermögens 3.756 3.938 25,0 Gesamtvermögen 768.400 1.168.481 7.425,1 Verbindlichkeiten und Eigenkapital Verbindlichkeiten: Kurzfristige Verbindlichkeiten: Erhaltene Einlagen 59.276 61.920 393,5 Krypto-Vermögensanleihen 44.020 54.971 349,3 Absicherung von Verbindlichkeiten 649.211 1.033.997 6.570,5 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 1.206 4.250 27,0 Rückstellungen 120 Fällige Einkommenssteuern 486 594 3,8 Zu zahlende Verbrauchssteuer 317 2,0 Schuldschein verbundene Partei 47 0,3 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 360 655 4,2 Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt 754.679 1.156.751 7.350,5 Langfristige Verbindlichkeiten: Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 1.277 995 6,3 Gewährleistung der Haftung 1.430 9,1 Rückstellungen 340 2,2 Langfristige Verbindlichkeiten gesamt 1.277 2.765 17,6 Gesamtverbindlichkeiten 755.956 1.159.516 7.368,1 Eigenkapital: Stammaktien 196 211 1,3 Kapitalüberschuss 668 12.242 77,8 Eigene Aktien (4 (0,0 Fremdwährungsumrechnung (72 (0,5 Gewinnrücklagen (kumulierter Verlust) 11.580 (3.412 (21,7 Gesamtkapital 12.444 8.965 57,0 Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital 768.400 1.168.481 7.425,1

COINCHECK GROUP N.V. und ihre Tochtergesellschaften VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ZWISCHENABSCHLÜSSE DER KAPITALFLUSSRECHNUNG (UNGEPRÜFT) Japanischer Yen US-Dollar* Für die neun Monate bis zum Für die neun Monate bis zum 31. Dezember 31. Dezember (in Millionen) 2023 2024 2024 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: Gewinn (Verlust) vor Einkommenssteuern 36 (14.242 (90,5 Abschreibungen und Amortisation 431 474 3,0 Nettogewinn aus sonstigen Finanzanlagen (langfristige Vermögenswerte) (11 (0,1 Wertminderungsverlust bei anderen Vermögenswerten (Anlagevermögen) 13 0,1 Kosten für die Börsennotierung 13.714 87,1 Nettogewinn/-verlust aus dem Verkauf von Immobilien und Sachanlagen 14 3 0,0 Netto(gewinn)/verlust aus der Veräußerung immaterieller Vermögenswerte 39 23 0,1 Nettogewinn aus dem Verkauf von gehaltenen Krypto-Assets (Anlagevermögen) (17 Änderung des Zeitwerts der Optionsscheinverbindlichkeit (462 (2,9 Rückgang der als Einlagen getrennten Barmittel (1.629 (1.392 (8,8 (Zunahme) Abnahme der gehaltenen Krypto-Assets (Umlaufvermögen) (6.991 (11.114 (70,6 Zunahme der Kundenforderungen (140 (332 (2,1 (Zunahme) Abnahme sonstiger finanzieller Vermögenswerte (Umlaufvermögen) 635 (253 (1,6 Rückgang des sonstigen Umlaufvermögens 247 (168 (1,1 Rückgang der erhaltenen Einlagen 2.406 2.644 16,8 (Zunahme) Abnahme sonstiger finanzieller Vermögenswerte (Anlagevermögen) 155 1,0 Zunahme (Abnahme) der Entleihungen von Krypto-Assets 7.064 10.951 69,6 Zunahme (Abnahme) sonstiger finanzieller Verbindlichkeiten (606 236 1,5 Zunahme (Abnahme) sonstiger kurzfristiger Verbindlichkeiten 135 278 1,8 Zunahme der zu zahlenden Verbrauchssteuer 12 0,1 Sonstige, netto 18 53 0,3 Barmittel aus laufender Geschäftstätigkeit 1.642 582 3,7 Erhaltene Zinserträge 3 6 0,0 Gezahlte Zinsaufwendungen (1 (12 (0,1 Gezahlte Einkommenssteuern (1 (720 (4,6 Nettomittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.643 (144 (0,9 Cashflow aus Investitionstätigkeit Kauf von Immobilien und Sachanlagen (4 (164 (1,0 Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien und Sachanlagen 4 Ausgaben für selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte (268 (393 (2,5 Erlöse aus der Rückerstattung von Kautionen 155 33 0,2 Erlöse aus dem Verkauf von gehaltenen Krypto-Assets (langfristig) 22 Erwerb sonstiger finanzieller Vermögenswerte (Anlagevermögen) (9 Zahlungen auf Kautionen (192 Nettozahlungsmittel, die für Investitionstätigkeiten aufgewendet wurden (292 (524 (3,3 Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten Erlöse aus kurzfristigen Darlehen 1.000 1.300 8,3 Rückzahlung kurzfristiger Darlehen (1.000 (1.300 (8,3 Erlöse aus Darlehen von verbundenen Parteien 8.522 54,2 Rückzahlung von Darlehen von verbundenen Parteien (6.081 (38,6 Rückzahlung von Leasingverpflichtungen (182 (290 (1,8 Erlöse aus Nichteinlösungsvereinbarung 202 1,3 Erlöse aus der umgekehrten Rekapitalisierung, abzüglich der nicht eingelösten und der Aktien-Termingeschäfte 205 1,3 Netto-Cashflow (verwendet) aus Finanzierungsaktivitäten (182 2.558 16,3 Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Barmittel (54 (0,3 Nettozunahme der Barmittel und Barmitteläquivalente 1.169 1.836 11,7 Barmittel und Barmitteläquivalente zu Beginn des Zeitraums 7.697 10.837 68,9 Barmittel und Barmitteläquivalente am Ende des Zeitraums 8.866 12.673 80,5

ABSTIMMUNG DES EBITDA Japanischer Yen US-Dollar* Für die drei Monate bis zum Für die drei Monate bis zum 2. Quartal 2025 3. Quartal 2025 2. Quartal 2025 3. Quartal 2025 Abstimmung des EBITDA: Nettogewinn (Verlust) für das Jahr oder den Zeitraum 15 (15.444 0,1 (98,5 Zuzüglich: Einkommensteueraufwendungen (Steuergutschriften) 6 536 0,0 3,4 Gewinn (Verlust) vor Einkommenssteuern 21 (14.908 0,1 (95,0 Zuzüglich: Zinsaufwand 3 3 0,0 0,0 Zuzüglich: Abschreibungen und Amortisation 142 149 0,9 1,0 EBITDA 166 (14.756 1,1 (94,1

ABSTIMMUNG DES BEREINIGTEN EBITDA Japanischer Yen US-Dollar* Für die drei Monate bis zum Für die drei Monate bis zum 2. Quartal 2025 3. Quartal 2025 2. Quartal 2025 3. Quartal 2025 Abstimmung des bereinigten EBITDA: Nettogewinn (Verlust) für das Jahr oder den Zeitraum 15 (15.444 0,1 (98,1 Zuzüglich: Einkommensteueraufwendungen (Steuergutschriften) 6 536 0,0 3,4 Gewinn (Verlust) vor Einkommenssteuern 21 (14.908 0,1 (94,7 Zuzüglich: Zinsaufwand 3 3 0,0 0,1 Zuzüglich: Honorare im Zusammenhang mit der umgekehrten Rekapitalisierung 84 3.804 0,5 24,2 Zuzüglich: Kosten für die Börsennotierung 13.714 87,1 Zuzüglich: Abschreibungen und Amortisation 142 149 0,9 0,9 Bereinigtes EBITDA 250 2.762 1,6 17,6 (*) Überschlagsmäßige Umrechnung in US-Dollar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

