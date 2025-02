Ein Bericht über Interesse an Teilen von Intel hat die Anteile des Chipherstellers am Dienstag nach oben getrieben. Dem Wall Street Journal zufolge prüfen die Halbleiterunternehmen Broadcom und TSMC unabhängig voneinander Gebote für Teile des Chipherstellers. Mit einem Plus von 13,5 Prozent auf 26,79 Dollar ist das Papier heute der mit Abstand größte Gewinner im Nasdaq 100.Mit dem heutigen Kursanstieg lässt Intel das Zwischenhoch von Anfang November hinter sich und kostete so viel wie zuletzt Anfang ...

