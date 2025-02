Berlin - Die Vorsitzende der Allianz Ukrainischer Organisationen in Deutschland, Oleksandra Bienert, hat die Bundesregierung aufgefordert, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern."Deutschland sollte endlich die Lieferung der Taurus-Marschflugkörper freigeben, aktiv an der gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur mitarbeiten sowie alles in seiner Macht stehende tun, um der Ukraine bei ihrer Verteidigung zu helfen", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben) angesichts der Verhandlungen zwischen den USA und Russland über die Zukunft der Ukraine. "Jedenfalls sollte Deutschland zusammen mit seinen europäischen Partnern darauf hinwirken, dass bei den Friedensverhandlungen nichts ohne die Ukraine entschieden wird. Über den Frieden in der Ukraine darf nicht über ukrainische Köpfe hinweg verhandelt werden."Es wäre ihrer Ansicht nach wichtig, eine europäische Militärpräsenz in der Ukraine zu haben, so Bienert. Zudem müsse die Ukraine ein Teil der Nato und der EU werden. "Die anderen Europäer sollten sie dabei aktiv unterstützen. Außerdem brauchen wir in der Ukraine mehr Waffen für unsere Verteidigung", sagte sie.Spätestens seit dem vorigen Jahr sei schließlich "bekannt, dass Russland mehr Waffen und Munition produziert, als es im Krieg gegen die Ukraine eigentlich braucht", erklärte Bienert. "Im russischen Fernsehen wird offen mit Angriffen auf die Staaten des Baltikums gedroht. Die gesamteuropäische Sicherheit steht also auf dem Spiel. Der Frieden ist in ganz Europa gefährdet. Und es wäre sehr hilfreich, wenn die westeuropäischen Staaten das ernst nehmen und danach handeln", so die Vorsitzende der Allianz Ukrainischer Organisationen in Deutschland.