Berlin - Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck hat sich auf Nachfrage nicht für oder gegen eine Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine zur Sicherung eines möglichen Friedens ausgesprochen. "Diese Frage ist jetzt überhaupt nicht auf der Tagesordnung", sagte er der "Bild" (Mittwochausgabe) auf die Frage, wie er zu deutschen Friedenstruppen in der Ukraine stehe.Zugleich erklärte er, es sei "völlig klar", dass man "keine deutschen Soldaten in einen Krieg schicken" werde. "Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine muss enden, darum geht es jetzt", so Habeck.