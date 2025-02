Der Pharma- und Biotech Markt ist in Bewegung. Die Bayer AG möchte mit vielversprechenden Studiendaten die Herzen von 1,2 Mio. japanischen Patienten erobern, die an einer Herzschwäche leiden. Ein bereits in 90 Ländern erfolgreiches Medikament soll einen Zusatznutzen erhalten. Das Biotech Unternehmen BioNxt Solutions glänzt mit neuer personeller Verstärkung im Finanz- und Wirtschaftsbereich. Seine innovativen Lösungen zur Medikamentenübertragung können für Millionen Patienten mit neurodegenerativen oder chronischen Erkrankungen eine echte Lebensqualitätsverbesserung erzeugen. Der Umzug zu einem hochmodernen Forschungsstandort könnte zudem die Entwicklung der Wirkstoffe in seiner Pipeline beschleunigen. Pech bei Novo Nordisk nach einer M&A Maßnahme: die milliardenschwere Übernahme einer Bluthochdrucktherapie entpuppt sich als kostspieliger Fehlgriff.

Den vollständigen Artikel lesen ...