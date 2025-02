Die Aussaat der Frühzwiebeln in Spanien wurde vor etwa einem Monat abgeschlossen und in diesem Fall wurde die Anbaufläche um 10 bis 12 % reduziert, wobei in Andalusien, dem wichtigsten Anbaugebiet für Frühzwiebeln in Spanien, ein deutlicher Rückgang von über 30 % zu verzeichnen war, berichtet EastFruit.com. Bildquelle: Pixabay Die Anbaufläche für...

