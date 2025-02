DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INTEL - Silver Lake befindet sich in Gesprächen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Intels Sparte Altera. Der Chiphersteller hatte im vergangenen Jahr Berater beauftragt, um Private-Equity-Investoren zu finden, die bereit waren, einen beträchtlichen Anteil an Altera aufzubauen. Intel hatte Altera 2015 für rund 17 Milliarden US-Dollar erworben. Intel geht davon aus, dass ein Anteilsverkauf den Wert von Altera steigern und die Voraussetzungen für einen vollständigen Ausstieg schaffen könnte. Altera habe das Interesse konkurrierender Chiphersteller auf sich gezogen, aber Silver Lake, eine US-Private-Equity-Gesellschaft, habe sich als Intels bevorzugte Option herausgestellt, berichten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. (Financial Times)

