HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Yasmin Steilen äußerte sich am Montagabend nach Rückfragen und Gesprächen "nicht übermäßig besorgt" durch den sofortigen Ausstieg des Konzernchefs Guido Grandi. Der Übergangschef habe bestätigt, dass der Verkaufsprozess des Bereichs Wassermanagement weiterlaufe. Den Kursrückschlag sieht Steilen als Kaufchance, auch wenn sich die Aktie ja bereits klar vom Tiefpunkt erholt habe./ag/tih