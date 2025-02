BYD kündigte vergangene Woche an, ein neues, selbst entwickeltes ADAS-System serienmäßig in die gesamte Fahrzeugpalette einzubauen. Das wird die meisten anderen Automobil-Hersteller unter Druck setzen. Viele Analysten korrigierten im Anschluss an den guten Newsflow von BYD ihre Kursziel nach oben. Die Aktie notiert auf einem neuen Allzeithoch.Analyst Yuqian Ding von der HSBC die Gewinnschätzungen für BYD für die Jahre 2025 und 2026 um jeweils 2 Prozent an. Was die Anzahl der verkauften Autos betrifft, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...