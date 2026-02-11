BYD hat bei den Auslieferungszahlen für den Monat Januar gepatzt. Die Aktie ging im Anschluss in die Knie. Zuletzt hat sich das Papier stabilisiert und die 50-Tage-Linie wieder zurück erobert. Wie geht's mit dem Papier weiter?BYD meldete für den Monat Januar Verkäufe in Höhe von 205.518 Einheiten. Davon entfielen 83.249 auf reine batterieelektrische Fahrzeuge und 122.269 auf Plug-in-Hybride. Unter dem Strich bedeutete das ein Minus bei den Verkäufen von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
