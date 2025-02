Das Instrument 2Y1 CNE100003688 CHINA TOWER CORP. H YC 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 20.02.2025The instrument 2Y1 CNE100003688 CHINA TOWER CORP. H YC 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.02.2025 and ex capital adjustment on 20.02.2025Das Instrument J1X BMG4660A1036 HIMALAYA SHIPPING LTD DL1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 20.02.2025The instrument J1X BMG4660A1036 HIMALAYA SHIPPING LTD DL1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.02.2025 and ex capital adjustment on 20.02.2025Das Instrument IM7 US45332Y1091 INARI MEDICAL INC.DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 20.02.2025The instrument IM7 US45332Y1091 INARI MEDICAL INC.DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.02.2025 and ex capital adjustment on 20.02.2025