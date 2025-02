DJ MTU erhöht Umsatzprognose 2025 wegen günstigerem Dollarkurs

DOW JONES--Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines hat im vergangenen Jahr seine Umsatzprognose am oberen Ende der Spanne erreicht. Die Wachstumsprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 hob der DAX-Konzern aufgrund der Erwartung eines günstigeren Dollar-Kurses an und erwartet auch einen kräftigeren Anstieg des operativen Ergebnisses als noch im November in Aussicht gestellt.

"Wir verzeichnen robustes Ergebniswachstum über alle Geschäftsbereiche hinweg", sagte MTU-Chef Lars Wagner laut der Mitteilung. "Die Luftfahrt ist eine Schlüsselindustrie und ein weltweiter Wachstumsmarkt."

Der Umsatz stieg auf bereinigter Basis um 18 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte um 28 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro zu, die entsprechende Marge stieg von 12,9 Prozent auf 14,0 Prozent. Unter dem Strich stand ein bereinigter Konzerngewinn von 764 Millionen Euro nach 594 Millionen im Vorjahr.

Der DAX-Konzern hatte bereits im Oktober für das Gesamtjahr ein EBIT von etwas über 1 Milliarde Euro in Aussicht gestellt und einen Umsatz in der Spanne von 7,3 bis 7,5 Milliarden Euro erwartet.

Für 2025 stellt der Konzern nun einen Umsatz von 8,7 bis 8,9 Milliarden Euro in Aussicht. Im November hatte MTU sich ein Umsatzziel von 8,3 bis 8,5 Milliarden Euro gesetzt. Die Prognose basiert auf einem Dollarkurs von 1,05 gegenüber dem Euro statt bisher 1,10 Dollar gegenüber dem Euro. Zum Wachstum sollen alle Geschäftsbereiche beitragen. Das bereinigte EBIT der MTU dürfte 2025 im mittleren Zehner-Prozentbereich zunehmen statt im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich. Der bereinigte Gewinn nach Steuern und das bereinigte EBIT dürften 2025 gleichermaßen steigen. Beim Free Cashflow erwartet die MTU für 2025 erneut einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag.

Der Auftragsbestand lag Ende Dezember bei 28,6 Milliarden Euro um 17 Prozent über dem Vorjahr.

February 19, 2025

