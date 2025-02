Kurz vor der Bundestagswahl haben wir die Programme der größeren Parteien, die zur Bundestagswahl am 23. Februar antreten, gelesen und für uns noch offengebliebene Fragen zum Themenkomplex Energiewende schriftlich an die Parteien gestellt. Die Fragen und Antworten haben wir in diesem Format zusammengetragen. Die Grünen möchten den Ausbau von Windkraft, Photovoltaik, Speicher und Elektrolyseuren durch Bürokratieabbau, Planungssicherheit und Geschäftsmodelle vorantreiben. Können Sie für jeden der drei genannten Treiber ein konkretes Beispiel nennen? Vereinfachung der Anlagenzusammenfassung, Angleichung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...