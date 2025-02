© Foto: Sander Koning/ANP/dpa

Der niederländische Elektronikkonzern hat mit seinen am Mittwochmorgen vorgelegten Zahlen nicht überzeugen können. Die Aktie legt eine Berg- und Talfahrt hin.Haarsträubende Kursausschläge nach der Vorlage von Geschäftsberichten werden für die Anlegerinnen und Anleger von Philips zunehmend zur Gewohnheit. Zauberten im Frühling und Sommer vergangenen Jahres gute Zahlen ein Lächeln auf das Gesicht der Investoren, stürzte die Aktie nach einer enttäuschenden Zahlenvorlage im Herbst um 20 Prozent ab. Und auch nach dem am Mittwochmorgen vorgelegten Geschäftsbericht zeigt sich eine hohe Volatilität. In einer ersten Reaktion auf den Umsatzrückgang sowohl im Schlussquartal als auch dem Gesamtjahr …