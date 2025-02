Die 123fahrschule SE (123fs) hat die Emission einer Wandelanleihe mit einem Nennwert von bis zu 3,4 Mio. EUR erfolgreich abgeschlossen. Die Anleihe ist in 1.027.723 Einheiten mit einem Nennwert von jeweils 3,30 EUR unterteilt. Sie trägt einen jährlichen Zinssatz von 7,5 % und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Angebot wurde vollständig von bestehenden Aktionären und institutionellen Investoren gezeichnet, wodurch die Kapitalaufnahme zur Finanzierung der Wachstumspläne des Unternehmens gesichert wurde. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert 123fs Umsätze in Höhe von 28-30 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 1,5-2,5 Mio. EUR, wobei Simulatoren das Wachstum antreiben sollen. Gesetzliche Änderungen und ein expandierendes Filialnetz stärken die positive Zukunftsperspektive. Die Analysten von mwb research halten an ihrem Kursziel von EUR 6,20 und ihrem BUY-Rating fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/123fahrschule%20SE