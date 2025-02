© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images

Super Micro erlebt eine Kursrallye trotz früherer Buchhaltungsprobleme, während die KI-Nachfrage der Haupttreiber bleibt - entscheidend wird die Frist am 25. Februar.Die Aktien von Super Micro Computer haben am Dienstag um über 12 Prozent zugelegt - genau eine Woche vor der entscheidenden Frist zur Einreichung des Jahresberichts 2024 und der Quartalsberichte für September und Dezember. Damit setzt sich die beeindruckende Rallye der Aktie fort, die seit Jahresbeginn bereits um 57 Prozent gestiegen ist. Börsenwunder oder Spekulationsblase? Die Kursgewinne der letzten Wochen sind beachtlich: Am 3. Februar schloss die Aktie noch bei 26,31 US-Dollar - seither hat sich der Wert verdoppelt. In den …