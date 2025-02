EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen Teneo sichert sich 3 Mio. USD zur Revolutionierung von Social-Media-Daten Berlin, 19. Februar 2025 - Die Advanced Blockchain AG ("ABAG", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Industrie, gibt den erfolgreichen Abschluss der Seed-Finanzierungsrunde von Teneo bekannt. Teneo erhielt 3 Millionen US-Dollar, die von Borderless Capital, Generative Ventures und RockawayX bereitgestellt wurden. Weitere Investoren waren Outlier Ventures, Certik Ventures und Moonrock Capital. Teneo ist eine dezentrale Dateninfrastruktur-Ebene, die den Zugang zu Echtzeit-Social-Media-Daten revolutioniert. Durch den Einsatz dezentraler Community-Nodes ermöglicht Teneo den direkten Nutzerzugriff auf Social-Media-Plattformen wie X (ehemals Twitter) und Reddit und umgeht dabei API-Beschränkungen (Application Programming Interface). Dies ermöglicht einen kosteneffizienten und sofortigen Datenzugriff. An der Schnittstelle von KI, Finanzen und Marktanalyse positioniert, bietet Teneo seinen Kunden einzigartigen Zugang zu hochwertigen Daten - ein entscheidender Vorteil in der heutigen datengetriebenen Wirtschaft. Die erfolgreiche Finanzierungsrunde unterstreicht nicht nur das Vertrauen der Investoren in Teneo, sondern zeigt auch das Potenzial dieser innovativen Technologie. Seit der Erstinvestition von ABAG im November 2024 hat Teneo bemerkenswerte Meilensteine erreicht, darunter: Über 4 Millionen Nodes und 1 Million Machine-IDs im Community-Node-Netzwerk

im Community-Node-Netzwerk Mehr als 12 Millionen tägliche Datenübertragungen , die das dezentrale Datenbesitzmodell stärken

, die das dezentrale Datenbesitzmodell stärken Einführung des Community Node Dashboards am 30. Dezember 2024 , das Nutzern eine zentrale Oberfläche zur Verfolgung von Prämien, Empfehlungen und kontinuierlicher Netzwerkanbindung bietet

, das Nutzern eine zur Verfolgung von Prämien, Empfehlungen und kontinuierlicher Netzwerkanbindung bietet Aufbau einer starken Community mit über 220.000 Discord-Mitgliedern und mehr als 300.000 Followern auf X Die Advanced Blockchain AG hält derzeit 0,25 % des gesamten Token-Angebots des Netzwerks. Die erfolgreiche Finanzierungsrunde sichert nicht nur die finanzielle Stabilität von Teneo, sondern beschleunigt auch die Entwicklung zentraler Produkte, insbesondere der Teneo Business API und der Validator Nodes. Advanced Blockchain AG unterstützt Teneo weiterhin in seiner Mission, den Zugang zu Social-Media-Daten zu revolutionieren und innovative Lösungen im Blockchain-Ökosystem zu etablieren. Über die Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ .



