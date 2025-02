FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 9,00 auf 7,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff passte seine Schätzungen in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung der Bilanz an skeptische Signale für das laufende Jahr an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2025 / 08:00 / CET

DE0007235301