Stans - Die Pilatus Flugzeugwerke haben im Geschäftsjahr 2024 zugelegt. Die in Stans beheimatete Aviatik-Firma lieferte mehr Flugzeuge aus und steigerte entsprechend auch den Umsatz. Insbesondere gingen aber auch deutlich mehr Bestellungen ein. Der Umsatz zog gegenüber dem Vorjahr um gut 10 Prozent auf 1,63 Milliarden Franken an, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Insgesamt wurden 153 Flugzeuge an die Kunden ausgeliefert, 6 mehr als 2023. ...

