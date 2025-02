Die Münchener Max Solar mit Sinovoltaics hat eine Vereinbarung geschlossen, um 100 Prozent der bezogenen Module in den Werken einem Qualitätscheck zu unterziehen. So will das Unternehmen Qualitätsproblemen in der Branche begegnen. Das PV-Unternehmen Max Solar will seine extern bezogenen Solarmodule künftig von einem Partner vor dem Bezug prüfen lassen. Zu diesem Zweck ist das Unternehmen eine exklusive Partnerschaft mit Sinovoltaics, einem weltweit Anbieter von Photovoltaik (PV) Qualitätskontrollen, ...

