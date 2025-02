DJ PTA-News: Medigene AG: Medigene AG erweitert Patentportfolio um Patenterteilung für seine JOVI Technologie in den USA

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Planegg/Martinsried (pta/19.02.2025/11:00) - Die Medigene AG (Medigene oder das "Unternehmen", FWB: MDG1, Prime Standard) ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, gab heute bekannt, dass das Unternehmen vom US-Patentamt ein Patent zum Schutz seiner JOVI-Technologie erhalten hat, einer Methode, die die Anreicherung von T-Zellen mit einem spezifischen Anti-C?-Antikörper ermöglicht. Das US-Patent für die JOVI-Technologie wurde Ende letzten Jahres erteilt, die offizielle Mitteilung ging 2025 bei Medigene ein.

"Wir haben ein umfangreiches weltweites Portfolio an geistigem Eigentum in wichtigen Märkten aufgebaut, das einen erheblichen Wettbewerbsvorteil darstellt. Das kürzlich in den USA erteilte Patent für die JOVI-Anreicherungstechnologie ergänzt unser europäisches Patent und stärkt unsere End-to-End (E2E)-Plattform. Dies untermauert unser Engagement für die Weiterentwicklung TCR-gesteuerter Therapien", sagte Dolores Schendel, CSO von Medigene. "Unsere Expertise in der T-Zell-Immunologie ermöglicht es uns, 3S (sensitiv, spezifisch und sicher) -T-Zell-Rezeptoren (TCRs) zur Verwendung in verschiedenen TCR-gesteuerten Therapien zu generieren, wie z. B. Off-the-Shelf, also gebrauchsfertige, TCR-gesteuerte T-Zell-Engager (TCR-TCE)-Therapien und TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen (TCR-NK)."

Die Auswahl optimaler 3S-TCRs ist entscheidend für die Entwicklung TCR-gesteuerter Therapien, wie gebrauchsfertige TCR-TCE- und TCR-NK-Therapien, mit erhöhter Sicherheit und Wirksamkeit. Die innovative JOVI-Technologie des Unternehmens verwendet einen Hochdurchsatz-Vergleichsansatz, der die Anreicherung rekombinanter TCR-exprimierender T-Zellen erleichtert. Dies ermöglicht einen direkten Vergleich ihrer Wirksamkeits- und Sicherheitsprofile und gewährleistet die Entwicklung verbesserter TCR-gesteuerter Therapien.

Medigene verstärkt und erweitert kontinuierlich sein Patentportfolio durch die Generierung neuartiger 3S TCRs, die Entwicklung neuer Technologien und die Ausweitung bestehender Patente auf zusätzliche Rechtsgebiete. Das Unternehmen hält derzeit weltweit mehr als 29 verschiedene Patentfamilien, die seine 3S-TCRs und exklusiven E2E-Plattform-Technologien schützen.

--- Ende der Pressemitteilung ---

Über Medigene AG

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Therapien zur effektiven Bekämpfung von Krebs spezialisiert hat. Seine End-to-End-Plattform generiert optimale 3S (sensitive, spezifische und sichere) T-Zell-Rezeptoren mit einzigartigen und unverwechselbaren Eigenschaften, die in verschiedenen therapeutischen Therapieformen wie TCR-gesteuerte T-Zell-Engager (TCR-TCE)-Therapien (MDG3010), TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen und T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell (TCR-T)-Therapien (MDG1015) eingesetzt werden können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http:// www.medigene.de.

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene® ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

Medigene AG Pamela Keck Tel.: +49 89 2000 3333 01 E-Mail: investor@medigene.com

Falls Sie die Zusendung von Informationen über Medigene zukünftig nicht mehr wünschen, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung per E-Mail (investor@medigene.com ( https://medigene.sharepoint.com/sites/MDGCommunications/ Freigegebene%20Dokumente/General/C.%20Press%20releases/PR_released/2024/20240304_iM-TCR%20Japan%20patent/ investor@medigene.com )). investor@medigene.comWir werden Sie dann von unserer Verteilerliste streichen.

(Ende)

Aussender: Medigene AG Adresse: Lochhamer Straße 11, 82152 Planegg/Martinsried Land: Deutschland Ansprechpartner: Medigene PR/IR Tel.: +49 89 2000 3333 01 E-Mail: investor@medigene.com Website: www.medigene.de

ISIN(s): DE000A40ESG2 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2025 05:00 ET (10:00 GMT)