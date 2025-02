Nyxoah hat die Markteinführung seiner Genio-Technologie im Nahen Osten bekannt gegeben. Am Saudi German Hospital in Dubai wurde das erste Genio-Implantat erfolgreich eingesetzt. Der Eingriff markiert den Start von Nyxoahs Therapie zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe in der Region. Die Genio-Technologie nutzt Neurostimulation, um die ...

