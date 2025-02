© Foto: Fabian Sommer - dpa

Die Intel-Aktie ist am Dienstag um 16 Prozent gestiegen, da spekuliert wird, ob der Chiphersteller in einem Deal mit Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) und Broadcom zerschlagen werden könnte.TSMC hat die Idee diskutiert, die US-Fabriken von Intel zu betreiben und eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen zu halten, berichtete Bloomberg bereits vergangene Woche. Broadcom hat unterdessen informelle Gespräche mit Beratern über ein Angebot für Intels Chip-Design- und Marketinggeschäft geführt, wie das Wall Street Journal berichtete. Unabhängig davon berichtete Bloomberg, dass Silver Lake Management in exklusiven Gesprächen steht, um eine Mehrheitsbeteiligung an Altera, Intels …