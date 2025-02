Vilnius - Der frühere litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis warnt vor den Folgen eines Ukraine-Deals zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin."Die Amerikaner wollen Neuwahlen in der Ukraine, Anerkennung der besetzen Gebiete, keine Nato-Mitgliedschaft für die Ukraine", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit". "Sollte Trump sich darauf einlassen, seine Truppen aus Europa zurückzuziehen, dann wäre das ein gewaltiger Sieg Russlands. 7:0 für Putin."In dem Fall, so Landsbergis, könnte Russland versuchen, den Krieg auf andere Teile Europas auszudehnen. Deshalb müssten die Europäer Truppen in die Ukraine schicken, die mit einem robusten Mandat ausgestattet sind: "Wenn Truppen in der Ukraine stationiert werden, dann müssen sie von der ersten Sekunde an kämpfen dürfen, sollte Russland wieder angreifen."Zugleich räumte Landsbergis ein, dass die USA weiterhin gebraucht würden: "Es geht nicht ohne sie. Europa hat sich an vielen Einsätzen mit den Amerikanern oder im Rahmen der Nato beteiligt." Weiter sagte er: "Das konnten wir nur mithilfe der Amerikaner tun. Sie halfen uns mit Munition, Equipment, Luftverteidigung."Landsbergis sagte, er habe auch schon mit seinen beiden erwachsenen Söhnen über die Möglichkeit gesprochen, dass sie in einem Krieg kämpfen müssen. Einer ist Soldat, der andere studiert Medizin und wäre danach Hauptmann. "Sollten sie jemals im Schützengraben kämpfen müssen und ich wüsste, dass ich auch nur bei einem Treffen nicht alles getan habe, um mein Gegenüber zu überzeugen, dann würde ich mir das niemals verzeihen", so Landsbergis.Gabrielius Landsbergis war von 2020 bis 2024 Außenminister Litauens und bis 2024 Vorsitzender der Christdemokraten TS-LKD.