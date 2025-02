First Graphene sichert 2,4 Millionen AUD für Wachstumskurs

Anzeige / Werbung

First Graphene hat sich eine Kapitalerhöhung über 2,4 Millionen AUD gesichert. Das Unternehmen gab bekannt, dass die Mittel zu einem Ausgabepreis von 0,05 AUD pro Aktie eingeworben wurden und der beschleunigten Expansion in zentralen Geschäftsbereichen dienen sollen.

Graphen in Zement, Beton und Energiespeicherung

Das Unternehmen plant, die Finanzierung gezielt in die Entwicklung und Vermarktung seiner Graphen-Produkte in den Bereichen Zement und Beton, Energiespeicherung, Beschichtungen und Kunststoffe zu investieren. Besonders in der Zementindustrie verzeichne First Graphene mit seinem Produkt PureGRAPH Fortschritte. Der Zusatz von Graphen könne nicht nur die Materialeigenschaften verbessern, sondern auch eine Reduktion der CO2-Emissionen ermöglichen, was in der Branche auf großes Interesse stoße.



Ein aktueller Großversuch mit der Breedon Group, einem führenden britischen Zementproduzenten, befinde sich in der dritten Phase. Vorangegangene Tests hätten gezeigt, dass der Einsatz von Graphen eine Reduktion der CO2-Emissionen um bis zu 15 % und eine Steigerung der Druckfestigkeit um 10 % ermöglichen könnt

Erweitertes Investoreninteresse

Die Platzierung sei von institutionellen und bestehenden Investoren stark unterstützt worden, was das Vertrauen in die Unternehmensstrategie unterstreiche. CEO Michael Bell erklärte, dass die Mittel dazu beitragen sollen, die Markteinführung neuer Produkte zu beschleunigen und weitere Umsatzpotenziale zu erschließen.

Effizienzsteigerung in der Produktion und globale Expansion

Neben der Finanzierung arbeite das Unternehmen an der Optimierung seiner Produktionsprozesse. Am Standort Henderson in Westaustralien sei kürzlich ein neuer Mahlprozess eingeführt worden, der die Effizienz um 60 % steigere und gleichzeitig die Produktionskosten um 67 % senke. Darüber hinaus expandiere First Graphene in neue Märkte: Vertriebsvereinbarungen in Indien, Brasilien, China und Vietnam sollen die globale Präsenz weiter stärken. Besonders der Markteintritt in China, dem weltweit größten Herstellermarkt, werde als strategisch bedeutsamer Schritt betrachtet.

Wachstumsperspektiven

Das Unternehmen wolle seine Marktposition mit einer breit aufgestellten Pipeline an kommerziellen Projekten weiter festigen. Neben dem Bau- und Zementsektor investiere First Graphene auch in neue Technologien wie graphenbasierte Katalysatoren für die Wasserstoffproduktion sowie Superkondensatoren für Energiespeicher. Mit der gesicherten Finanzierung und der globalen Expansion sehe sich First Graphene in einer starken Position, um weiteres Wachstum zu realisieren. Anleger und Industriepartner könnten in den kommenden Monaten mit weiteren Updates zu den Fortschritten in der Zement- und Energiespeicherbranche rechnen.

Enthaltene Werte: AU000000FGR3