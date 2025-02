Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch bis zum Mittag klar den Rückwärtsgang eingelegt. Auch wenn man noch nicht von wirklichen Anzeichen für eine Korrektur nach dem starken Jahresstart sprechen könne, scheue sich der SMI offensichtlich, das Rekordhoch bei knapp 13'000 Punkten in Angriff zu nehmen, sagen Börsianer. Einige Anleger bekämen doch langsam «kalte Füsse». Viel hängt derzeit an der Geopolitik und ob es der Trump-Regierung tatsächlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...