Nach Bohrergebnissen - Goliath Resources wieder auf Fünfjahreshoch

Anzeige / Werbung Goliath Resources gehört aktuell zu den Highflyern unter den Goldexplorern - aus gleich mehreren Gründen. Der kanadische Goldexplorer Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT), den treue Goldinvest.de-Leser bereits seit Jahren kennen, hat sich in den letzten Wochen zu einem DER Highflyer der Branche entwickelt. Steigende Goldpreise, immer wieder Unterstützung von Großinvestoren und nicht zuletzt wiederholt starke Bohrergebnisse haben Goliath zuletzt auf ein Fünfjahreshoch geführt.

5-Jahreschart Goliath Resources; Quelle: Stockdio Auch jetzt wieder präsentierte Goliath Analyseresultate von auf seiner Surebet-Entdeckung durchgeführten Bohrungen, nach denen sich viele andere Explorer wohl die Finger lecken würden! Das Unternehmen von CEO Roger Rosmus nämlich stieß mit den jetzt gemeldeten Bohrlöchern, die noch aus dem Jahr 2024 stammen, auf zahlreiche Abschnitte mit gestapelten Schichten, die hochgradige Goldmineralisierung mit bis zu 10,91 g/t Goldäquivalent (AuÄq) (10,53 g/t Au und 22,83 g/t Ag) auf 10,00 Metern, einschließlich 15,51 g/t AuEq (14,99 g/t Au und 31,10 g/t Ag) über 7,00 Metern, in der Surebet- und Bonanza-Zone, aufwiesen. Doch nicht nur das, Goliath meldete ähnliche Vererzungsabschnitte auch aus zwei neuen, übereinanderliegenden, mit Gold mineralisierten Adern. Damit demonstriert das Unternehmen einmal mehr die beständig hohen Gehalte und Mächtigkeiten der Goldmineralisierungsschichten der Surebet-Zone, die vertikal über mittlerweile 1,2 Kilometer übereinandergestapelt sind und sich über eine Fläche von 1,8 Quadratkilometern erstrecken. Und die Surebet-Entdeckung ist, so Goliath Resources, nach wie vor für Wachstum weit offen… 100%ige Trefferquote und enormes Erweiterungspotenzial Damit hat das Unternehmen jetzt mit allen 243, teilweise weit auseinanderliegenden Bohrungen Goldvererzung nachgewiesen. In dem genannten, 1,8 km2 großen Gebiet hat Goliath dabei acht bekannte und sieben neue, gestapelte Goldadern identifiziert und mit Bohrergebnissen bestätigt. Die Bestätigung mehrerer übereinanderliegender Goldadern und weit verbreiteter goldreicher reduzierter Intrusionsgängen innerhalb des Gebiets bis in eine Tiefe von bis zu >1,2 km, die sowohl seitlich als auch in der Tiefe offenbleiben, bestätigt die Kontinuität der Mächtigkeiten und Gehalte von Surebet und zeigt, dass dieses erstklassige Goldsystem über ein enormes zusätzliches ungenutztes Erweiterungspotenzial verfügt! All das hat Goliath übrigens innerhalb von netto gerade einmal 15 Monaten - der Zeit, die man auf Grund der Witterungsbedingungen tatsächlich auf dem Projekt verbringen konnte - erreicht. Dabei konnte man vor allem auch die Kontinuität und Vorhersagbarkeit des ausgedehnten Vererzungssystems aufzeigen. Insbesondere die Bestätigung hoher Goldgehalte auch in dem vor Kurzem erst entdeckten RIRG-System (Reduced Intrusion Related Gold) mit beträchtlichen Mengen sichtbaren Goldes, Wismut- und Molybdänmineralisierung könnte laut Goliath das Größenpotenzial der Surebet-Entdeckung noch einmal erheblich steigern. Abgesehen von den immer wieder exzellenten Bohrergebnissen hat Goliath Resources auch bereits erste metallurgische Tests an Material von Surebet vorgenommen. Denn ohne eine wirtschaftliche Ausbringungsrate nutzen die höchsten Goldgehalte wenig. Und auch hier konnte man Erfolg vermelden, erzielte in den Tests außergewöhnliche Goldgewinnungsraten von 92,2% mit Hilfe von Schwerkrafttrennung und Flotation. Ergebnisse von 77 Bohrungen stehen noch aus Die Zusammenstellung, Interpretation und Modellierung der Proben für weitere 77 Bohrlöcher ist bereits im Gange und Goliath wird in Kürze weitere Analyseergebnisse bekannt gegeben: von 39 Bohrlöchern, die 2024 gebohrt wurden (33 mit sichtbarem, reichlich vorhandenem sichtbarem Gold und/oder grobkörnigem sichtbarem Gold), 12 Bohrlöchern, die 2021-2023 in die reduzierten Intrusionsgänge gebohrt wurden (fünf mit sichtbarem, reichlich vorhandenem sichtbarem Gold und/oder grobkörnigem sichtbarem Gold), 14 von neu vermessene Schultern aus dem Jahr 2021-2023 (drei weisen sichtbares und/oder reichlich sichtbares Gold auf) und 12 aus einer Mineralisierung im VMS-Stil auf Treasure Island, 40 Kilometer nördlich der Surebet-Entdeckung. Dieses Jahr wird Goliath Resources sich nun darauf konzentrieren, die auf 1,2 vertikale Kilometer verteilten, gestapelten Schichten hochgradiger Goldvererzung zu erweitern, die in alle Richtungen, in die Tiefe eingeschlossen, offenbleibt. Daneben will man sich auch dem RIRG-System weiter annähern, das man in der Tiefe vermutet und von dem die Goliath-Geologen denken, dass es die Quelle der gewaltigen, hochgradig vererzten Surebet-Entdeckung darstellt! Wie es vom Unternehmen heißt, hat man mit den Bohrungen des Jahres 2024 die Phase der hochriskanten Exploration hinter sich gelassen. Denn die für 2025 vorgesehenen Arbeiten und Bohrungen stellen nach Ansicht von Goliath Resources den Beginn einer Expansionsphase mit niedrigem Risiko dar. Eigentlich gehe es "nur noch" darum, herauszufinden, wie groß die Surebet-Entdeckung tatsächlich ist.

Quelle: Goliath Resources Die detaillierten Ergebnisse der von Goliath zuletzt präsentierten Bohrungen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Goliath Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Goliath Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Enthaltene Werte: XD0002747026,CA38171A2092

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )