Neuenburg - Die Neuenburger Kantonalbank (BCN) hat im Geschäftsjahr 2024 trotz leicht tieferem Ertrag mehr verdient. Vor allem das Zinsgeschäft war rückläufig. Der Geschäftserfolg als operative Grösse stieg um 5,6 Prozent auf 96,3 Millionen Franken, wie das Institut am Mittwoch bekanntgab. Nach der Zuweisung an die Reserven für allgemeine Bankrisiken in Höhe von über 42,3 Millionen (VJ 43,7 Mio) bleibt ein 14 Prozent höherer Reingewinn von 54,2 Millionen. ...

