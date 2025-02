TeamViewer-Vorstandsmitglied Mark Banfield zeigt ein starkes Vertrauenssignal in das Unternehmen durch umfangreiche Aktienkäufe. In zwei separaten Transaktionen erwarb der Manager insgesamt 60.490 Aktien des Softwareunternehmens. Die erste Order umfasste 37.800 Aktien zu einem Preis von 12,545 Euro pro Aktie, was einem Gesamtvolumen von rund 474.201 Euro entspricht. In einer zweiten Transaktion wurden weitere 22.690 Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 12,63 Euro erworben, wodurch sich das zusätzliche Investitionsvolumen auf etwa 286.629 Euro beläuft.

Aktuelle Kursentwicklung und Ausblick

Die TeamViewer-Aktie bewegt sich derzeit in einem herausfordernden Marktumfeld. Nach Erreichen eines 52-Wochen-Hochs von 14,88 Euro Anfang März 2025 verzeichnet das Papier aktuell einen leichten Rückgang. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten jedoch eine positive Entwicklung mit einem Umsatzwachstum von 8,5 Prozent auf 176,97 Millionen Euro. Auch das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 0,18 auf 0,22 Euro. Analysten bleiben optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 15,21 Euro.

