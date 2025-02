Die Intel-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Kurssprung von 16 Prozent, angetrieben durch intensive Spekulationen über eine mögliche Aufspaltung des Halbleiterriesen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen dabei potenzielle Übernahmeszenarien durch die Branchengrößen Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) und Broadcom. TSMC erwägt Berichten zufolge, die amerikanischen Produktionsstätten von Intel zu übernehmen und eine Mehrheitsbeteiligung am Unternehmen zu erwerben. Parallel dazu soll Broadcom bereits informelle Gespräche über eine mögliche Übernahme des Chip-Design- und Marketinggeschäfts von Intel geführt haben.

Altera-Sparte weckt zusätzliches Interesse

Eine weitere bedeutende Entwicklung zeichnet sich im Bereich der programmierbaren Chips ab. Die Private-Equity-Gesellschaft Silver Lake Management befindet sich in exklusiven Verhandlungen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Intels Altera-Division. Dieser potenzielle Verkauf würde dem Halbleiterunternehmen ermöglichen, zusätzliche finanzielle Mittel zu generieren und sich strategisch neu auszurichten. Die Gespräche verdeutlichen Intels aktive Bemühungen, durch gezielte Veräußerungen seine Unternehmensstruktur zu optimieren.

