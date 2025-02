Berlin - Nach den ersten Gesprächen zwischen Delegationen der USA und Russlands in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad über den Ukraine-Krieg hat US-Außenminister Marco Rubio mehrere europäische Amtskollegen über den Verlauf der Verhandlungen informiert.Ein entsprechendes Telefonat im Quint-Format habe am Dienstag stattgefunden, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittwoch auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. Demnach waren neben Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) auch die Vertreter Frankreichs, Großbritanniens und Italiens sowie die EU-Außenbeauftragte dabei.Rubio habe dabei seine Einschätzung zu den Gesprächen in Riad geäußert, so der Sprecher. Aufgrund der Vertraulichkeit der Gespräche könne er zu den Inhalten aber nichts sagen.An dem Treffen in Saudi-Arabien hatten am Dienstag Russlands Außenminister Sergei Lawrow, Präsidentenberater Uschakow sowie der Geschäftsführer des Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF), Kirill Dmitriew, teilgenommen. Die USA wurden durch Außenminister Rubio, den Nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz und den Sonderbeauftragten für den Nahen Osten, Stephen Witkoff, vertreten.Im Vorfeld hatte es Kritik an den Gesprächen gegeben, vor allem von den Europäern und der Ukraine. Sie befürchten, bei bilateralen Verhandlungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten über einen Waffenstillstand nicht berücksichtigt zu werden.