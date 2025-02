Das PV-Unternehmen EWS hat die Januar-Daten zum PV- und Speicherzubau der Bundesnetzagentur ausgewertet. Zulegen konnten bei PV-Anlagen vor allem das Gewerbesegment. Das Photovoltaik-Haus EWS hat die jüngsten Zahlen der Bundesnetzagentur zum Zubau der Photovoltaik ausgewertet und sich optimistisch gezeigt, was den Speicherausbau betrifft. Wie das Unternehmen in seiner Analyse der Januarzahlen schreibt, über die der Solarserver am Vortag berichtete, setzte sich insgesamt der Abwärtstrend im Zubau ...

