Brüssel - Die Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung im EU-Parlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), sieht in dem Treffen in Riad zwischen Russland und den USA den Anfang eines schlechten Deals für die Ukraine und Europa."Ich fürchte, dass das über den Tisch ziehen - Russland zieht die Vereinigten Staaten über den Tisch - mit dem gestrigen Treffen bereits begonnen hat", sagte Strack-Zimmermann den Sendern RTL und ntv. "Das hat ja fast eine absurde Aussage, wenn das Land, die Amerikaner, die für Freiheit und Demokratie stehen, in die Diktion Russlands verfallen. Das ist für die Ukraine eine Katastrophe."Deswegen solle Europa weiter an der Seite der Ukraine stehen und sie unterstützen, so die FDP-Politikerin. "Wirtschaftlich, humanitär und auch mit Waffen."