Der finnische Ladestations-Hersteller Kempower bietet ab sofort bis zum 19. Mai 2025 eine Null-Prozent-Finanzierung für seine DC-Ladelösungen in Großbritannien, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Italien, Spanien sowie Australien an. Die Kampagne zielt darauf ab, EV-Ladeinfrastruktur für Investoren in ausgewählten Märkten in Europa und Australien zugänglicher und erschwinglicher zu machen. Die Kampagne ist zugleich Teil der kürzlich gestarteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...