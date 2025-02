Mladá Boleslav (ots) -› 1995 eröffnete das Museum in den historischen Werksgebäuden, heute umfasst es 1.800 Quadratmeter Fläche› Das Unternehmen feiert 130. Gründungsjubiläum mit mehreren Sonderausstellungen, etwa zu den ikonischen Modellen Škoda Popular und Škoda Rapid aus den 1930er-Jahren sowie zu legendären Sportlern wie dem Škoda 130 aus den 1970er-Jahren› Steigende Besucherzahlen: 2024 kamen über 210.000 Gäste, vor kurzem erreichte das Museum den Meilenstein von vier Millionen Besuchern seit EröffnungIn diesem Jahr feiert Škoda Auto sein 130. Jubiläum. Gleichzeitig blickt das Škoda Museum auf nunmehr drei Jahrzehnte zurück, in denen es erfolgreich das stolze Erbe der Marke von der Vergangenheit über die Gegenwart bis zur Zukunft zur Schau darstellt. 1995 eröffnete das Škoda Museum in der Heimatstadt des Autoherstellers in Mladá Boleslav in den Räumlichkeiten der historischen Werksgebäude. 2012 hat Škoda es umfassend modernisiert. Allein im vergangenen Jahr zog das Škoda Museum 212.461 Besucher an - und damit fünf Prozent mehr als 2023. Vor kurzem begrüßte es den viermillionsten Gast seit der Eröffnung. Um diesen Meilenstein zu feiern, führt eine Reihe an Sonderausstellungen durch das Erbe des tschechischen Autoherstellers. Darunter eine Ausstellung rund um die legendären Popular- und Rapid-Modelle, die bis Ende April zu sehen ist.Ein faszinierendes Automuseum und ein blühendes kulturelles ZentrumAnlässlich des 100-jährigen Bestehens des Autoherstellers öffnete das Museum im Jahr 1995 seine Tore in den originalen Werkshallen von Laurin & Klement, in denen das Unternehmen von 1899 bis 1911 untergebracht war. Seit der umfassenden Modernisierung 2012 erstreckt sich das Museum heute auf 1.800 Quadratmeter, auf denen es Dutzende Ausstallungen und Schlüsselmomente der 130-jährigen Unternehmenshistorie von Škoda Auto präsentiert. Neben den Highlights der Vergangenheit zeigt das Museum auch regelmäßig Designstudien, die den Besuchern einen Blick in die Zukunft des Autoherstellers weisen. Zusätzlich zu seiner Rolle als Automuseum dient es auch als beliebtes kulturelles Zentrum in Mladá Boleslav, in dem die unterschiedlichsten Veranstaltungen stattfinden.Das Depot bildet einen integralen Bestandteil des Museums und beheimatet eine bemerkenswerte Sammlung an Konzeptfahrzeugen, Prototypen und Sportwagen - von frühen Designstudien über Ausblicke auf neue Serienmodelle bis hin zu Formel- und Rallye-Autos. Die Sammlung verdeutlicht den visionären Ansatz von Škoda in puncto Automobildesign und Innovation.Zu den Visionären der Automobilgeschichte zählt auch Ferdinand Porsche, dessen Geburtshaus in Vratislavice nad Nisou sich seit 2011 im Besitz von Škoda Auto befindet. Inzwischen dient es als moderne Ausstellungsstätte, in der Besucher auf interaktive Art und Weise in die Themen Technologie, Technik und die facettenreiche Geschichte der Mobilität eintauchen können - in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.Gäste können auch eine geführte Tour durch die Produktionswerke von Škoda Auto in Mladá Boleslav buchen. Zudem bieten frühere Angestellte kostenlose Führungen durch die Standorte Vrchlabí und Kvasiny an.Ausstellung zu Škoda Popular und Rapid, 50-jähriges Jubiläum des Škoda 130 RS und 130. Jahrestag der Unternehmensgründung2025 feiert Škoda Auto den 130. Jahrestag der Unternehmensgründung. Das Škoda Museum würdigt dieses Jubiläum mit einer Reihe von Sonderausstellungen. So stehen noch bis zum 27. April die legendären Modelle Popular und Rapid im Rampenlicht. Vor 90 Jahren vereinigten diese Kompakt- und Mittelklassemodelle sowohl auf dem tschechischen Heimatmarkt als auch international bis zu 95 Prozent der Verkäufe auf sich. Durch ihre fortschrittliche Technik bei erschwinglichen Preisen halfen sie der Marke, die Weltwirtschaftskrise jener Zeit zu überstehen. Neben seltenen Automobilen zeigt die Ausstellung auch zeitgenössische Fotografien und Kunst- oder Alltagsgegenstände sowie Videodokumentationen.Die Abteilung für Prototypen und Rennsportmodelle erinnert mit drei spannenden Exponaten an die Präsentation des legendären Sportcoupés Škoda 130 RS vor 50 Jahren. Auch diese Sonderausstellung läuft noch bis zum 27. April.Ab der ersten Maihälfte widmet sich eine neue Ausstellung ausschließlich der 130-jährigen Geschichte von Škoda Auto. Bis Ende 2025 können Besucher die Tradition des Unternehmens aus Mladá Boleslav nacherleben: von der kleinen Fahrradwerkstatt zum aufstrebenden Automobilhersteller, der auch seine Heimatstadt entscheidend prägte. Die wichtigsten Meilensteine des Unternehmens stellt die Ausstellung ebenso dar wie die Zukunft von Škoda Auto. Unter anderem sehen Gäste dabei die wertvollsten Stücke aus der Sammlung des Škoda Museums und einige der seltensten Automobile, die das Unternehmen je gebaut hat.Vier Millionen Besucher in den vergangenen 30 JahrenSeit das Škoda Museum in Mladá Boleslav seine Türen geöffnet hat, tauchen immer mehr Fans der Marke aus dem In- und Ausland in die dort lebendige Geschichte ein. Die Besucherzahlen steigen seit der Eröffnung - mit Ausnahme der Pandemiezeit - kontinuierlich an. Allein im vergangenen Jahr begrüßte das Museum mehr als 212.400 Besucher und damit über fünf Prozent mehr als 2023. Mit einer Million Gästen erreichte das Škoda Museum 2006 einen ersten großen Meilenstein. 2015 überschritt die Gesamtzahl der Besucher die Zwei-Millionen-Marke, 2019 feierte das Museum den dreimillionsten Besucher. 