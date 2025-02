Amazon beendet Inspire, den Tiktok-ähnlichen Shopping-Feed. Stattdessen setzt der Konzern auf Social-Media-Allianzen - was das für Creator bedeutet. Der Inspire-Feed, der erst 2022 in der Amazon-App gelauncht wurde, ist Geschichte. Die Funktion erinnerte stark an Tiktok und sollte Nutzer:innen ermöglichen, Produkte über kurze Videos und Fotos von Influencern, Brands und Kund:innen zu entdecken. Doch damit ist jetzt Schluss, wie Amazon gegenüber TechCrunch ...

